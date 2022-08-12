地盤工人涉強姦女友人　曾向事主稱「一定搞定你」 (16:45)

被告李景豪（案發時38歲）否認在2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X。

控方開案陳辭指出，X從廣州移民香港，與兒子Y居於案發單位。2020年11月經朋友介紹，與被告開始在WhatsApp交談。11月26日，被告向X索取其住址，並兩度到案發單位，與X及兒子吃晚飯。

11月29日，被告再到X的住所，稱要留宿，又幫忙做家務及跟隨X買餸。吃過晚飯，被告不願離去，要求留宿。X由得被告在客廳睡，X和兒子各自在房間睡。被告整晚不斷滋擾X，拍門要求入房，又在微信發裸照，最後推門入房要求與X性交，她受驚，走到兒子房間睡。

翌晨，X送兒子上學後回家，發現被告仍在家。被告再滋擾X，要求發生性行為，更持刀指嚇X。她受驚回房，被告乘機衝入房，將X壓在床上，她不斷掙扎反抗，表明不想與被告性交，但最終被強姦。

事後，被告意猶未盡，想再次與X性交，當時X家門外有地盤工人施工，一名工人到門外找X，她乘機逃脫，在工人協助下報警。12月1日晚上，被告再到X的住所，被埋伏的警員拘捕。他在警誡下承認曾與X性交。