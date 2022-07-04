新冠疫情｜本港增4439宗新冠陽性個案　包括4222宗本地個案 (17:09)

醫管局今（12日）公布，現時在公共醫院有1565名病人留醫，其中230為新入院個案，包括23名3歲或以下的幼童入院。醫管局留意到新入院個案逐步上升，再次呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，加強保護。

青山醫院感染群組就再增染疫個案。成人精神科女病房有一名護士本月4日染疫，院方安排病房全部病人及員工檢測，發現再多9名病人和一名員工確診，加上早前已公布6名病人確診，現時病房累計共有15名病人和2名員工確診，全部病人已轉到屯門醫院接受隔離治療，同房有29名病人列為密切接觸者，病房已暫停接受新症。醫管局指，確認個案屬同一間病房，但相信個案之間沒有交叉感染，目前未知真正感染途徑，院方會調查個案關連，亦會採集環境樣本檢測。

再增12間院舍呈報陽性個案，其中春天護理之家昨（11日）及今日，累計有4名院友及2名員工確診，25名院友及4名工作人員須接受檢疫。學校則增214宗呈報陽性個案，涉及179間學校，無學校須停課。