女學生涉理大突圍認暴動罪候判　陳廣池指現行條例令法官判刑受制肘促檢討 (15:56)

被告為讀至高級文憑的李嘉希（現年20歲）。同意案情指，於2019年11月18日早上，理大外有示威者和警方對峙及投擲汽油彈，被告及示威者企圖在暢運道一帶逃離理大，他們衝向科學館並由後門進入科學館，被告在科學館被捕。被告亦被拍攝到於17日在理大天橋攜帶樽裝液體行動。

庭上播放理大和科學館閉路電視等片段，陳官稱「白衫（科學館保安）好明顯放人入嚟，仲帶隊做埋導遊」，惟控方僅指當時有保安介入，陳官補充其評語不影響案情。陳官描述被告一身「暴徒裝」且重裝備，又懷疑她打算將十個攜有的未開封頸套派發他人。陳官表示，理大內示威者或不會長時佩戴口罩遮蓋容貌，他問被告會否協助警方，着辯方之後回覆。

陳官散庭前提出，《刑事訴訟程序條例》第109A條列明，法庭須為少年罪犯索取報告考慮判刑，除非沒有適當方法處置，否則不得判監。該條例附表三列出的例外罪行包括誤殺和強姦等，暴動並不屬例外罪行。他指，條例上次修訂為28年前，如今時移世易，法官判刑時受到制肘，認為現在是適當時間及值得修訂，以擴闊法官的酌情權，建議律政司考慮。