女警認串謀洗黑錢及向報案人索取貸款候判　求情稱遭丈夫兩度拋棄經濟拮据 (13:36)

被告區嘉曼（現46歲），她承認1項訂明人員索取利益及1項訂明人員接受利益罪，她於另案承認兩項洗黑錢罪。辯方求情時稱，被告已向事主償還涉案6萬元；另被告向另一名事主欲索取貸款103萬元，但事主拒絕借出，故對他未有做成任何損失。

辯方續稱，被告父母離異，母親遭父親家暴，故被告希望盡早組織家庭。被告於中五認識丈夫，2011年懷孕時結婚，惟被告小產後，丈夫離開家庭，其後再回來。被告於2014年懷上長子，但當時丈夫封鎖被告的電話，她翌年自行產子。2018年丈夫再回來，被告又誕下次子，惟她發現丈夫組織另一個家庭，育有一名與次子同齡的兒子。辯方續指，被告任職警員月入3萬，獨力照顧兒子，經濟拮据下犯下本案。

至於涉及洗黑錢的案件，被告在網上認識名為「Mercel」的男子並發展成情侶。被告原本不願意借出銀行戶口，但擔心影響兩人的關係，才順從「Mercel」意欲借出兩個銀行戶口。另被告有提供無損權益口供，獲控方依賴及同意可給予刑期扣減。