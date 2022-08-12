理大衝突「搶犯」男學生認暴動判入教導所 (13:43)

辯方進一步求情稱，被告李家樑（20歲）的母親數年前患癌離世，導致被告成績轉差，其父親現領取綜援維生。感化官認為被告有悔意和反省過錯，建議判處教導所。散庭時，被告向公眾席高舉拳頭示意。

鄭官指出，被告於事發時並無案底，他在親自撰寫的求情信稱，事前在網上見到有人呼籲「和勇不分」入理大，他沒經思考之下到場。及後，被告患上抑鬱症和創傷後遺症，就讀副學士的他希望重考中學文憑試，升讀大學及回饋社會。

鄭官認為，就本案案情嚴重，若判囚不應少於5年，惟量刑時須顧及少年罪犯的福祉。被告獲家人師長支持，事後已有深刻教訓。鄭官考慮到罪行嚴重性、其個人情况和改過自新機會，終判男生入教導所。被告較早時在裁判法院承認2019年9月在淘大商場非法集結，前天被判入勞教中心，根據《勞教中心條例》，該判刑命令即時失效。