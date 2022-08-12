男子法院內持刀斬人囚2年半　官斥在法庭私下執法漠視法紀 (13:35)

被告蔡文遨（37歲），報稱水手。辯方複述韋官求情信指，被告在家人眼中勤奮孝順，朋友亦認為他單純和文靜，對其行為感到驚訝和錯愕；被告妻子（案發時為被告未婚妻）與柯嘉熹、陳啓軒及黃樂堯有金錢糾紛，受重度抑鬱困擾，被告代其出庭聆訊；另被告對此事感到抱歉，僅因妻子遭遇而情緒失控，承諾以後不會再犯，冀盡快重返社會照顧家人。

韋官稱被告預謀以刀傷人，審裁官雖建議他就柯、陳、黃騷擾其妻向警方報警，被告仍選擇自行解決問題，又稱柯、陳逃至緊急出口並關門後，被告踢門並非發洩，僅為繼續襲擊，絕不容許因些許挑釁，使用致命武器攻擊他人，在法庭及審裁官面前私下執法，更顯現漠視法紀。

即使被告所犯罪行有違自身性格，惟韋官認為案情嚴重，就算妻子受生意困擾亦不能訴諸武力，故2項控罪均以3年9個月為量刑起點。基於被告認罪，以及事件在同一場合和時間內發生，韋官判處被告共監禁2年6個月。