政府本月起分階段打擊衛生黑點及美化市容　卓永興指三個月內訂KPI　望美化景觀似深圳 (13:04)

不過，當被問到一系列工作有否設關鍵績效指標（KPI）時，卓永興表示，工作組會於3個月內督促各部門制訂KPI，預料今年10月內完成相關工作。卓永興又指，計劃會持續，第一及第二階段的行動只是今年開始。

卓永興表示，須着力清潔的衛生及街道管理黑點，包括街道及後巷、鼠患及冷氣機滴水等。各區民政處已初步敲定打擊其中300個垃圾棄置黑點，同時多個部門會在全港約4000個地點加強日常清潔及移除大型物件，包括街市、三無大廈、公屋等。他亦強調，工作組會協助各部門理清分工，清潔相關人手會由食環署及外判承辦商提供人手。

卓永興又提及第二階段的改善市容行動，指已開始與相關部門討論措施，認為不需要參考其他城市的改善市容行動，但期望本港景觀至少做到與深圳同一水平。

新措施滅鼠覓危險招牌

政府亦打算推出新措施滅鼠，環境及生態局局長謝展寰表示，當局將在全港各區設19隊夜間防治鼠患流動隊，並使用新技術及鼠餌，例如「T型鼠餌盒」。他解釋新措施時指，夜間老鼠較為活躍，「T型鼠餌盒」亦有助提升老鼠咬鼠餌次數。

至於棄置或危險招牌，屋宇署就會選取目標區域主動巡查，目前正於深水埗區定期巡視，預計會發出260張拆除通知，涉及570個危險或棄置招牌，料於10月完成行動，下一階段將到荃灣等區域處理棄置或危險招牌，預算今年拆除或修理不少於1700個危險或須棄置招牌。

署方亦會引入「招牌診斷系統」，識別有問題招牌。屋宇署長余寶美表示，系統會自動模糊化人面和車輛，強調不會識別人面。