上水擲磚案兩被告暴動罪成各囚5年半　官讚當日清路障者為無名英雄　警屬亞洲最優秀 (13:27)

首被告劉子龍案發時17歲，現年19歲；次被告陳彥廷為職專文憑課程學生，案發時16歲，現年18歲。兩人原被控各一項謀殺、有意圖而傷人和暴動罪，至審訊中途，謀殺罪改控誤殺罪。案件原定上月22日判刑，法官杜麗冰決定先索取兩人的背景報告，延至今日開庭。

杜官判刑時指，香港由前人的血汗淚建造而成，摧毁香港並非好事。杜官亦讚揚當日清理路障的途人是「無名英雄（unsung hero）」，並感謝警方為本案尋找影片蒐證，體現香港警隊是全世界和全亞洲最優秀的警隊之一。

杜官總結案情指，兩名被告當日受號召前往上水，手機短信顯示兩人商量攜帶槌子和外出「搞鐵」，即有意破壞鐵路設施。杜官稱，黑衣人當日在傘陣下向途人丟磚，觸發暴力事件，導致死者不幸遇事；令人心碎的是，事主被磚頭擊中倒地之後，其手機仍繼續拍攝。

本案而言，杜官表示尊重陪審團裁定被告誤殺和傷人罪脫，但指裁決不會減輕本案暴動的悲劇後果，重申暴動罪性質嚴重。杜官引述背景報告指，首被告父母離異，次被告則早年喪父，兩人可能欠缺適當的家庭教育，需要外界引導重回正軌。由於兩人年紀尚輕，且沒有案底，杜官認為兩人可能欠缺適當的眼光（vision），無法預見自己的行為會釀成災難。

針對本案暴動罪，杜官表示兩名被告有一定預謀犯案，且有意破壞公共設施，不過現場沒有警員執勤，衝突歷時不長。杜官引述「梁天琦案」和「黃之鋒案」的判辭，表示上訴庭多番強調維持公共秩序之必要，須判阻嚇性刑罰。杜官明言，摧毀香港並非好事，「這座城市建立在前人的血汗淚（blood, sweat and tears）之上，破壞城市是沒有出路的」。

杜官最終採納6年監禁為量刑起點，考慮求情因素後扣減半年，判兩人各囚5年半。