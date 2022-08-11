社交平台出售冒牌汽車輪圈 海關調查拘2人 (20:49)

海關版權及商標調查科的版權及商標科技罪案調查組高級調查主任廖偉傑指，海關早前表接報指有人透過網上售賣冒牌汽車輪圈，關員經調查鎖定賣家社交平台專頁，並喬裝顧客購買。今日（11日）搜查元朗新田一間售賣汽車零件店鋪，拘捕一男一女，年齡分別為52歲及34歲，不排除有更多人被捕。

海關表示，行動檢獲42件侵權汽車輪圈，估計市值約5萬元。所檢獲的輪圈抄襲2個正貨品牌的設計及註冊商標，廖指正品及冒牌貨雖外觀相似，惟其字體及用色上有異，包括正品用空心字、冒牌貨品用實心字等。其中有冒牌貨缺乏正品所附送的氣門嘴。

另外，價格上兩者亦有明顯差異，正品一套4件的汽車輪圈售價為1.6萬元至2.5萬元不等，但冒牌貨僅售5000元。海關指，行動中檢獲的輪圈品質沒有保證，對駕駛安全存在不確定性，呼籲市民購物時應光顧信譽良好的店鋪，如對貨品真偽有懷疑，可找商標持有人或代理查詢。根據商品說明條例，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品均屬違法，一經定罪最高可被判罰款50萬元及監禁5年。