涉被夫婦合謀強姦菲傭遭質疑口供不一　否認自行脫衣 (19:12)

男被告陳暹德（44歲）和女被告黎芷珊（32歲）案發時是夫婦，育有一對子女。

辯方在盤問事主X時提及，案發的2018年1月21日晚上，男被告返家後在廚房炸豬大腸，並在女被告在場下，餵X吃豬大腸。X同意男被告有教他煮豬大腸，亦同意與男被告關係較好，看不到他的缺點，但否認曾被餵食。

X供稱被女被告帶到主人房，及遭男被告推向床後，便聲撕力竭喊道「no sir」，遭強姦過程中亦不斷大叫，亦堅稱在同房嬰兒床上的1歲半少主一直熟睡；X在盤問下確認，遭推向床後一直躺在床上，背脊貼着床墊。辯方指出，X的上衣沒有扭扣，胸圍亦是背扣，故男被告褪去其衣服時，X的身體必定曾離開床。X則回應已記不清案發的細節，只記得男被告褪去她的衣服及內衣褲。辯方隨即質疑，X記不起這些細節，是因為她在撒謊，當晚是她自行脫衣，她否認。