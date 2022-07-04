將軍澳珠寶店被掠值106萬首飾　警方同日拘5人兼起回逾七成失物 (18:55)

涉事店鋪為厚德邨的TKO Gateway商場東翼「福滿臨珠寶」。警方東九龍總區重案組第2B隊主管高級督察甄皓妍交代案情指，昨凌晨4時許，上址的防盜警鐘大鳴，保安趕至發現店鋪正遭人爆竊，遂報案求助，惟警方到場時賊人已逃去無蹤。

警方現場發現珠寶店捲閘半掩，飾櫃亦有撬開及搜掠痕跡。經點算相信共有119件金器、玉石及寶石等飾物被盜，總價值約106萬元。東九龍總區重案組第2隊接手調查後，翻看大量閉路電視，同日下午以「入屋犯法」罪於尖沙嘴、油麻地及屯門拘捕3男2女，年齡介乎54至69歲，報稱無業及清潔工。調查期間，警方在被捕人住處及身上起回犯案時穿著的衣物，以及87件被盜飾物，另尋獲賊人作案後逃跑的車輛。

據悉，竊匪手法純熟，犯案過程僅2分鐘。警方指，竊匪熟悉進入及逃出商場的路線，並刻意選擇打風時段犯案，形容部署周密，相信案件有預謀。警方又指商場四通八達，設有通道連接周遭，後門、前門均沒有上鎖，但場內有24小時保安駐守，警方相信賊人趁保安短暫離開，迅速經後樓梯進入，並利用工具撬開卷閘入店內爆竊。

警方東九龍總區重案組第二隊總督察郭靜怡呼籲，市民宜到信譽良好的商鋪購買首飾，如有人以低價兜售來歷不明的金器及首飾，有機會商品為贓物；又重申根據香港法例，如有人干犯「入屋爆竊罪」及「處理贓物罪」，一經定罪最高可被判14年監禁。