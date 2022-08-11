10男否認理大外集結　一被告稱被警員毆打後逼默寫供辭 (18:35)

被告為陳以諾（現21歲，下同）、羅曉峰（33歲）、蔡希霖（21歲）、杜俊興（32歲）、鄧子健（23歲）、彭永強（32歲）、陳杰風（26歲）、麥俊彥（19歲）、周浩泓（22歲）和葉自傑（24歲）。

信息工程學系三年級生周浩泓就特別事項作供，他稱沒說過供辭所述，他於清除路障前就被拘捕。他指，被捕後警員以粗言辱罵和恐嚇他，「你哋班暴徒、垃圾，今晚慢慢同你玩⋯⋯試下掂前面個袋，一槍嘭瓜你」。有警員當作周是黑社會成員，問他收取多少「安家費」，得知他讀中大後又稱，事前中大衝突「肯定有你份掟汽油彈」。

周引述警員10760對他說，「你唔出聲我就自己作落去，（手套）係用嚟掟汽油彈」，周只解釋手套用來在機舖玩節奏街機，拒絕回答其他問題。警員10760遂稱要「帶個暴徒教育一下」，他懷疑周的衫上染有催淚煙，帶周到廁所要求他脫衣。周當時赤裸坐在櫈上，該警員按他肩膀、向其腹部拳打三下，質問「係咪無嘢講？」及指「出到去識做」。周要求見律師不果，他按照警員指示默寫供辭。