時任女警長涉於少年警訊會所偷USB記憶棒及書券　稱精神壓力大 (18:17)

庭上播放被告陳惠嫻（47歲）的錄影會面，被告透露前夫約2016年離開她，直言想過自殺，對方家人更斥她是「痴線」，故精神壓力很大。被告續稱，2018年接受甲狀腺切除手術，其後須定期覆診，「要食一世藥」，並指沒有服藥便會精神恍惚、手震及疲累，她亦不肯定當日有否服藥。

被問及為何出席2019年12月21日的大埔區少年警訊聖誕聯歡會及學校支會頒獎典禮，被告稱因為離職後，未有與同事好好道別，另她從其他警民關係組同事口中得知活動，亦有人邀請她參加，惟忘了是哪位同事邀請。她稱，當日曾進入不同房間，「周圍睇吓、坐吓，回憶返之前」。

被告又稱，看到兩個USB「幾得意」，並知道同事有購買紀念品派發，故取走USB。被告續稱，當日很多小朋友因抽不到獎，但他們想要禮物，故取了書券派發給小朋友，但對派發的數量並不清晰，且事後太忙故未有告知同事。另部分搜出的書券，則由被告買來自用。