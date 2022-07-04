6人事隔近三年被控旺角非法集結等罪　「喱DAO」女成員准離港一個月到韓國受訓 (18:15)

被告廖樂兒（案發時16歲）報稱學生，是藝人杜汶澤創立的女團「喱DAO」成員。她被控一項非法集結罪，原准以3000元現金保釋，其間不得離港，須交出所有旅遊證件及居於報稱住址，並每星期報到1次。張官今批准她在8月尾至9月尾離港，可暫時取回旅遊證件，其間不須居於報稱住址。廖的保釋金則須由3000元增至5萬元，另由其母親及老師人事擔保各5萬元。

案件6名被告依次為朱德成（30歲）、黃家偉（30歲）、廖樂兒（19歲）、劉曉彤（18歲）、陳輝烆（20歲）及岑子軒（25歲）。6人同被控於2019年9月29日，在旺角警署附近一帶參與非法集結。朱及岑另分別被控各一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，陳則被控兩項襲警罪。

黃家偉及岑子軒早前認罪，還押至明天（12日）判刑，包括廖樂兒的其餘4人則在10月3日再訊。