新冠疫情｜本港增4376宗新冠陽性個案　本地個案佔4180宗 (17:19)

醫管局以今日（11日）的新入院個案為例，超過一半屬60歲或以上的長者，約20人為3歲或以下幼童，指長者及幼童的抵抗力較差，容易出現重症或死亡。醫管局再次呼籲，一老一幼要盡快接種疫苗，如有輕微病徵都應盡快求醫，避免情況惡化。

再增6間院舍呈報陽性個案，其中昨（10日）有2名院友確診的逢源護老院，多5名院友確診，鄰近的32名院友及3名工作人員須接受檢疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分患者行動不便，需工作人員協助，可能或因此傳播。該院舍最後一次有確診個案為4月份，第一針接種疫苗率為100%、第二針為95%、第三針為17%。

對於有確診者已呈報及更新「安心出行」後未獲「紅、黃碼」，張竹君表示本月9日或之後的確診人士才會獲發「紅碼」，若經快速檢測，患者須上載身分證及快速檢測呈陽性的相片，獲檢疫令後才會有「紅碼」，如市民有問題可留下身分信息予衛生防護中心職員作跟進。另外，今日有約9800名合資格旅客離開檢疫酒店。