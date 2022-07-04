金鐘「反極權遊行」多一男認暴動　有片段顯示被告用投射器向政總發射硬物 (16:01)

24歲的被告曾憲嘉原本否認控罪，與20歲學生謝曉峰和一名14歲男生受審。曾憲嘉同意的案情指出，當日下午4時許，約500名示威者聚集政總外夏慤道行車線，有人投擲汽油彈和破壞政總外水馬。警方其後出動水炮車和發射催淚彈驅散。

控方指，政總閉路電視、警方和傳媒片段，以及一名被捕者文家健的GoPro攝錄機影片，拍攝到政總外示威者的行為。片段顯示，曾憲嘉從夏慤道馬路走上行人路，他在人群之中手握大型黃色橡筋投射器，另兩名示威者在兩旁拉開投射器，曾憲嘉遂單膝跪下，兩度利用投射器向政總發射硬物。

俗稱「飛虎隊」的特別戰術小隊警長及警員隨即上前追截，曾憲嘉轉身逃跑，他遭警員截停時不斷反抗，終在夏慤道馬路上被制服。當時曾憲嘉身穿黑色上衣，佩戴護目鏡、防毒面具和手套，並以灰衫蒙面，其背囊內有一隻橙色防火手套、一個藍色口罩、一包膠索帶、消毒藥水及生理鹽水等。

翻查報道，上述被捕者文家健（21歲）同涉當日暴動案，並涉及於2019年七一闖入立法會案，他早前缺席聆訊，遭法庭發出拘捕令。