蔡展鵬曾光顧按摩院4人受審　庭上首有警確認見蔡展鵬偕一女子身處房內 (17:22)

控方今午傳召拘捕次被告元秋香（34歲）的警員陳曉斌作供。在辯方盤問下，陳表示2021年3月19日於按摩院拘捕次被告後，他走入按摩院其他房間，在「七號房」發現一男一女，包括蔡姓高級男警官，以及洋名為「Jessica」的女子朱小娟（譯音）。陳表示，當時「未能100%肯定」該警官的身分，但認得對方的樣貌，知道對方經常出現在新聞畫面和警隊網頁。

辯方資深大律師李頌然盤問時，以「蔡先生」稱呼身處「七號房」的男警官，陳表示當時沒有向「蔡先生」查問，亦沒有檢查「蔡先生」的身分證。辯方提出，蔡先生知悉警隊行動後大怒，陳否認說法。

辯方另一大律師戴偉奧（Oliver H. Davies）表示，「蔡先生」的真實身分為時任警務處國安處長蔡展鵬，陳表示同意。陳透露，他見到蔡展鵬後，隨即通知警方案件主管，由案件主管跟進處理。在辯方盤問下，陳承認沒有將遇上蔡展鵬一事寫入記事冊，因為當日雙方的接觸「非常非常之短暫」，他認為無必要記下。聆訊明（12日）續。