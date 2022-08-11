前全國政協許智銘伙裝修工襲擊外籍父子罪成　分判罰款2萬元及囚1年 (15:59)

兩名被告依次為裝修工人陳明亮（55歲）及商人許智銘（56歲）。辯方求情時稱，許智銘沒有預謀，他只是拾起石塊作勢擲向事主，未有實際行動，且他是一時衝動失控犯案，冀法庭判處中等程度罰款。至於陳明亮的襲擊時間短，且惟陳因目睹許智銘被事主壓著才施襲，不是無故犯案。

區域法院暫委法官許肇強判刑時稱，接納辯方求情，被告許智銘沒有預謀，他因不滿被事主拍攝而犯案，惟被告拾起的石頭並非細小。另許官相信，被告因被事主壓倒在地而感憤怒，故作出與性格不符的行為。許官終接納被告品格良好，在社會備受尊重，故就兩罪各判罰款一萬元，共罰款2萬元，須於10天內繳交。

至於被告陳明亮，許官同意其襲擊僅歷時數秒，但指其行為具威脅性及使用過度武力。許官續指，涉案石頭尖銳堅硬，故被告必然知道襲擊頭部可引致重傷，因此不接納辯方求情所稱，事主的傷勢輕微。許官終就普通襲擊罪判囚14天，意圖傷人罪則判囚12個月，兩罪刑期同時執行。