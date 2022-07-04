美食博覽開鑼　兩婦排隊三日三夜贏遊戲獲150罐即食鮑魚　入場市民稱消費券助增「彈藥」 (14:57)

往年有不少展商以一元優惠吸引市民，今年亦有展商延續優惠，美食博覽早上10時開鑼一刻，排頭位的市民紛紛衝往心儀攤檔搶購優惠貨品。29歲的陳先生適逢放假，今早8時到會展外排隊，盼購買$1壽桃牌麵線及「一個不榴」榴槤冰皮月餅，他指當時前面已有20多人排隊。

安記海味在展期首日，推出首10名客人可以一元參加投擲鮑魚模型遊戲，遊戲過程熱鬧，吸引市民圍觀，最終贏得比賽的王女士及莫女士每人捧走150罐即食鮑魚，其餘參加者每人亦獲50罐即食鮑魚。王女士笑稱可以帶回家「做餸」、亦會送給親朋戚友，王女士稱首次參加類似比賽，周一起已於會展排隊，共排三日三夜。莫女士此前已參加數次遊戲，惟每次均落敗，笑說今次「開齋」。捧着多箱戰利品的二人，打算以消費券繼續購物，預算花費2000至3000元。

陶氏夫婦今早10時進場，一個多小時後已花費逾3000元購買鮑魚禮盒、急凍虎蝦、臘腸及月餅。陶先生說打算購買帶子，預計花費約5000元。陶太笑說原本二人只打算花費2000元，消費券令他們預算增加。他們往年亦有到美食博覽購物，陶先生認為新冠疫情前的美食博覽較擠逼，現時人流相對較少，會場更好逛。