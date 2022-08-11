三人涉租酒店製汽油彈於油麻地投擲要求封關　兩男判入勞教中心 (14:19)

被告莫熙陽和陳鴻輝案發時均為16歲，兩人承認管有物品意圖損壞財產罪，莫另承認縱火罪。辯方求情時稱，莫和陳在文憑試分別考獲5科和4科合格，他們改過自新，成績進步甚大，陳更獲職業訓練局取錄修讀工程文憑。

練官判刑時指，涉案被告多次進出酒店房間，房內被搜出汽油彈及工具。練官認為6名被告分工合作、有計劃行事，這非「單獨孤狼式行為」，而是有系統地重複犯案。當時社會情緒已漸回落和休養生息，但被告藉疫情嚴峻重新挑釁，在人煙稠密地方犯案，判刑須予以阻嚇。

練官續稱，被告年輕亦不是任意妄為的藉口，考慮到兩人初犯和讓他們改過，終判入勞教中心，又籲兩人好好學習。

至於被告林天詠（20歲，女侍應）否認縱火及管有物品意圖損壞財產兩罪，練官今裁決時提到被告患抑鬱症，她供稱和同案男友到過房間，練官稱，其說法是「一個小女子只是一心希望陪伴男友」而僅身處現場。不過，林不可能不知房內有人製造汽油彈，警員指她縱火後更衣逃去，基於整體證據，裁定林與其他被告是一同參與製造爆炸品及縱火。