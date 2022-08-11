少年被判向警淋腐液藏武器罪成囚4年半今上訴　官斥被告「講大話」駁回 (13:11)

上訴人是正服刑的15歲少年（現年17歲），他遭法援署以勝訴機會微為由，拒批法援，今自行陳辭；答辯方律政司則由檢控官勞泳珊代表。

案件原審階段，辯方指上訴人被捕時遭警員圍毆及掌摑致耳朵流血，迫他招認犯案。上訴人爭議原審法官錯誤將其招認供辭入證，亦沒有考慮上訴人的醫生供稱他事後耳膜受損。

彭官指出，上訴人的父親陪伴他到警署，質疑他為何不向父親投訴受襲。上訴人解釋，父親患痴呆症，而他在錄口供前亦沒機會接觸父親。惟彭官質疑，父親在錄影會面片段中對答正常，警方紀錄亦指父親陪同上訴人等候錄口供。上訴人回應「咁你即係話我講大話啦」，彭官駁斥「梗係你講大話啦」，直指上訴失敗者「肯定係講大話」。

上訴人在律師到場後補錄口供並保持緘默。彭官質疑他為何沒向律師投訴受襲，否則律師必定向警方投訴；至於醫生的供辭，彭官認為醫生沒有目睹上訴人受襲，不能單憑此傳聞證供，信納他遭圍毆。

彭官反駁上訴理據後，着律政司不須陳辭，直接駁回上訴許可申請，並將於3個月內頒下書面判辭。