楊何蓓茵稱開學後加強推廣幼童接種疫苗　將再增疫苗接種站 (11:14)

被問到是否滿意約2%的幼童接種率，楊何蓓茵表示會於開學後加強到校推廣，又相信會有約45%幼童會到私家醫生診所接種疫苗。而衛生署轄下的母嬰健康院由下周一（15日）起，亦會為接受常規服務的幼童，例如接種其他疫苗或接受聽力、視力等測試者，一併接種科興疫苗，不需事前預約。

楊何蓓茵又指，會開放更多的接種點，包括港鐵青衣站社區疫苗接種中心和兒童醫院兒童社區疫苗接種中心，並於下周一（15日）起為幼童接種科興疫苗，明日（12日）上午9時起接受預約。楊何蓓茵表示，接種中心會有適當分隔和指示，區分兩款疫苗的接種區域，工作人員亦會向家長核實疫苗種類，不擔心會發生混亂。

至於長者方面，楊何蓓茵表示，至今約3.4萬名長者使用疫苗到戶接種服務，現時每日亦有數十名長者登記接種，每日亦有60至100名80歲或以上的長者預約到社區疫苗接種中心或私家診所接種疫苗，相信只要多作解說，長者會願意接種疫苗。