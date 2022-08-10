4警員涉與15歲少女非法性交被捕　當中3人被落案周四提堂 (22:58)

據了解，該少女去年底起以交友程式「Heymandi」結識4名男子，並分別發生性行為。其後少女指其中一名男子對她不理睬，故與他爭執。該男子爭執其間強迫少女與其性交，否則會傷害她。少女人身安全受威脅，故向社工求助。因事態嚴重，社工報警求助。警方調查後，揭發事涉為4名警員，並於3月15日將4人拘捕，案件由新界南總區重案組跟進。

警方經調查及徵詢法律意見後，27歲男子已被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、一項「煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為」罪及一項「與年齡在16歲以下的兒童非法性交」罪。26歲被捕男子已被控一項「企圖與年齡在16歲以下的兒童非法性交」罪及一項「製作兒童色情物品」罪。另一名26歲男子已被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、一項「與年齡在16歲以下的兒童非法性交」罪及一項「製作兒童色情物品」罪。

另一名27歲被捕男子，已獲無條件釋放，但他會繼續被停職以接受警方內部紀律覆檢。警方強調，非常重視警員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。