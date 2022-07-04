特首、三司及保安局發聲明支持台灣問題白皮書　稱全力支持及配合中央必要措施 (18:50)

特首李家超指，台灣一些政治勢力長期對一國兩制存心曲解誤導和惡意抹黑，刻意鼓吹「台獨」，指一國兩制屬成功國策，並在香港成功實踐，亦全力支持和配合中央採取的必要措施。

政務司長陳國基就表示，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，不容置疑。他又表示，特區政府會全力支持和配合國家捍衞自身主權和領土完整的措施，並且堅決按照《基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理涉台事務。

律政司長林定國亦指，以歷史、國際法和《憲法》角度，清楚解釋台灣是中國的一部分的歷史和法理事實，亦以白皮書以一國兩制在香港成功實踐為例，他支持按白皮書的原則，「完成祖國統一大業」。財政司長陳茂波就指，「要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞的普遍心聲」，一國兩制是實現祖國和平統一的最佳制度安排，「在中國共產黨和中央政府帶領下，中華兒女一定能夠匯聚磅礡的力量促進祖國統一」。

保安局長鄧炳強就表示，會全力依法配合中央政府針對試圖謀求「台獨」的外部和境外勢力的一切打擊措施。