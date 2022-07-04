時任女警長涉於少年警訊會所盜USB記憶棒及書券　警誡稱屬紀念品「係人都攞得」 (17:04)

承認事實指出，被告陳惠嫻（47歲）為大埔區少年警訊前聯絡主任，其後由另一名女警長吳詠璇接任。

控方庭上讀出被偷去書券的學生證供。羅逸俊當時為香港道教聯合會鄧顯紀念中學的中六生，他於2017至2019擔任學校少年警訊主席。2019年12月21日為大埔區少年警訊聖誕聯歡會及學校支會頒獎典禮，羅在會所協助當日的活動及代表學校領獎。他把20張價值100元的書券及獎盃放在電腦室後參與結他表演，惟回去時發現藏有書券的信封不翼而飛，並告知警長吳詠璇。

負責統籌當日活動的吳詠璇供稱，她購買合共1.5萬元書券，以派給得獎者及義工。另她曾到USB工廠問價，取得兩個機械人模樣的USB樣板，合共價值600元，其後下單訂購200個USB送給會員。她重申，USB樣板以政府公帑所購，其他人不可以取走。

吳又供稱，當日曾囑一位同學協助派發書券予義工，惟從辦公桌抽屜取出書券時發現少了8張，羅逸俊其後亦告知她遺失得獎書券。吳續稱，沒有邀請被告參與當日活動，惟她是昔日駐守警民關係組的同事，故可即場登記參與。吳重申，被告並非工作人員，沒有權利派發書券，吳亦沒有授權她協助參與。