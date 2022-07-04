新冠疫情｜本港增4593宗新冠陽性個案　本地個案佔4344宗　兒童醫院4員工確診 (17:23)

香港兒童醫院血液及腫瘤科病房有4名員工確診，包括一名醫生、兩名護士及一名病人服務助理，院方安排同房病人及員工做核酸檢測，暫時未發現其他確診個案。醫管局指，部分確診員工在7月初曾照顧一名由社區感染的病人，院方正調查個案的關連，亦會安排病毒基因排序。

學校今（10日）增277宗呈報陽性個案，涉及214間學校，4間學校須停課一周，其中匡智翠林晨崗學校高中A班有2名學生確診、聖公會德田李兆強小學3E班有4名學生確診、香港浸會大學附屬幼稚園下低甲班則有2名學生確診、香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學4B班亦有3名學生確診。

多5間院舍呈報陽性個案，包括香海正覺蓮社佛教寶靜安老院、仁濟醫院李陳玉嬋安老院、大愛護老之家有限公司、香港精神康復會天悅宿舍及香港心理衞生會欣怡軒。香海正覺蓮社佛教寶靜護理安老院曾於4月出現確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該院舍現有1名員工確診。

張竹君稱目前檢疫滿三日旅客會按「先入先出」原則離開

被問到為何有人完成三日檢疫後仍未獲准離開酒店，張竹君解釋，「3+4」方案後日（12日）才正式實施，提前批准合資格旅客離開檢疫酒店，只因他們已住了數天，不希望「3+4」方案正式實施時，大批旅客同時離開，因此，現時會分批安排旅客離開。張竹君強調，旅客住滿3天並不代表可以即時離開，原則上是「先入先出」，今日有9000名旅客已獲安排提早離開。