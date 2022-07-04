【附周梁淑怡信件全文】田北俊、周梁淑怡及劉健儀不滿自由黨未經諮詢擬撤榮譽主席決定退黨　周梁批獨行獨斷感到冒犯 (18:09)

三人均不滿自由黨現屆領導層未向他們諮詢及解釋下，決定取消黨內榮譽主席職銜。認為做法不能接受，又指領導層已於今日自由黨中央委員會會議前，取得多份授權書以支持取消榮譽主席的建議，認為做法偏離自由黨傳統和黨友間的互相尊重。

周梁淑怡就指，對自由黨廢除榮譽主席的處理手法非常失望，認為任何建議只要有利於黨，都可討論和考慮，但領導層處理手法獨行獨斷，亦没有提出任何理據或深入討論，缺乏對有關人士最基本的尊重，令她感到嚴重冒犯，形容做法「稱不上有情有義」。

自由黨進一步回應指，有意見認為有需要檢討自由黨黨章的榮譽主席安排，並於年初起經黨團會議多次討論方案，以及於今年7月分別經兩次常委會討論後，一致決定將取消榮譽主席的方案提交至今日中委會討論及決議，並獲中委會一致通過。自由黨又感謝4名榮譽主席，包括田北俊、周梁淑怡、劉健儀及方剛的貢獻。

自由黨黨魁張宇人表示，今次決定不是針對任何人，「從來不是個人問題，不是針對個人，是黨發展的問題。你都係睇返Facebook。」

自由黨傍晚在立法會召開中委會會議，黨魁張宇人會後被問到為何突然取消榮譽主席一職，以及今次有否受到中聯辦的壓力，均多次重複著記者「睇Facebook」，稱已在社交網站交代清楚。對於三人退黨，他表示「當然可惜」，至於田北俊發信批評黨領導層做法，他稱「我無睇到呢樣嘢」。自由黨主席邵家輝離開時同樣未回應取消榮譽主席的原因，僅稱正挽留三人。

本報獲得由周梁淑怡向自由黨主席邵家輝的信函，以下為信函全文：

家輝（自由黨主席邵家輝）：

你認識我多年，知道我是個率直的人，我毋須跟你轉彎抹角。我對黨今天廢除榮譽主席的處理手法，是非常失望，無論是決定本身，或執行的方法，都絕對稱不上有情有義！

我和飛哥（李鵬飛）、張鑑全、田北俊、劉健儀等好朋友，在1993年成立自由黨，是希望發揮工商界的力量，協助香港平穩過渡，實踐「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。多年來，我們透過代表黨投身選舉，參與香港政治，即使香港經歷巨大轉變，我們仍然持守自由黨的傳統，積極為香港發聲，志在自由黨不負香港人和選民的托付！

今日下午，自由黨將會舉行中央委員會，議題是取消榮譽主席職銜，經各領導的精心部置，這個決議將會肯定通過吧！榮譽主席身份的存廢，即如任何黨的未來改革，只要對黨的發展有利，都應該討論和考慮。但是，你的處理手法卻是獨行獨斷，完全沒有和當事人商討，或徵詢過現任的榮譽主席們的意見，而在常委作出決定前，並没有提出任何理據或作深入討論，連對主題和有關人士的最基本的尊重都沒有。作為創黨成員和多年來作為領導層任勞任怨為黨努力過的我，感到被嚴重冒犯。這種處事手法，不是我認識的自由黨。

我今天離開，但我永遠不會忘記過去三十年來我為黨和其中個人所做了的事，相信你們也不會忘記。

周梁淑怡