蔡展鵬曾光顧按摩院4人受審　臥底警稱行動當天未見「很高職級」警員 (15:21)

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、無業越南籍元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業胡炳雄（61歲）。涉案單位為莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室。

偵緝警員20028林晟供稱，2020年10月28日他正駐守港島總區特別職務隊第2隊，早上他在灣仔譚臣道觀察，下午2時許他喬裝成顧客入按摩院，女子Sasa稱「入房先揀女」。最終由女子Suki為他按摩，其後Suki推銷500至800元的色情服務，林晟以疲倦為由推塘，付款後，林晟問「有無其他女係度」，Suki指向一女子稱「佢叫LV，係呢個場嘅紅牌」、「下次試吓佢」。

及至2021年3月19日最後一次行動，林晟再喬裝成顧客，女子Anna為他按摩約5分鐘後，有同袍敲門，Anna稱「死啦警察呀，快啲着返衫」，開門後，林晟向同袍交代事件經過。

辯方資深大律師李頌然問林晟，在行動前的訓示中，上級有否指示要留意一名男子？林晟稱沒有。辯方再問，最後一次行動由埋伏至行動曝光，有否見過一名職級高的警務人員？林晟表示沒有。