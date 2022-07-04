國安處申搜查令查閱黎智英手機新聞材料　黎申司法覆核質疑警方繞過現有程序取證 (15:23)

司法覆核申請人為黎智英，建議答辯人是警務處長。入稟狀指稱，警方前年根據《警隊條例》取得搜查令，在黎智英的寓所檢取兩部手機，並在未經黎或其律師批准下，強行解鎖手機及檢取手機內的材料。黎事後申請禁止警方查閱新聞材料或涉及「法律專業保密權」（LPP）的材料，高院頒下指引，下令在定奪證物是否新聞材料前，警方不得查閱。

警方在今年7月8日，根據國安法第43條實施細則，申請第二張搜查令。國安法指定裁判官羅德泉信納該兩部手機內有有關危害國安活動的「指明證據」，批准警方檢取手機內所有材料，包括新聞材料。警方遂入稟要求解封手機內的材料，黎智英一方反對，並入稟挑戰第二張手令的法律效力。

黎智英一方質疑，國安法沒有列明「指明證據」涵蓋新聞材料，而根據現行《釋義及通則條例》，一般由裁判官簽發的手令，不包括檢取新聞材料；國安法與現行法例並行，沒有條文限制上述權利，或列明上述條例不適用於國安相關案件，僅列出執法部門可採用不同的調查方式及有更大權力取證，包括在沒有手令下作出搜查。