5歲女童虐殺案　生父、繼母、繼外婆上訴被駁回 (15:15)

3名被告依次為小兄妹的生父（30歲）、繼母（31歲）及繼外婆（57歲）。針對定罪上訴，代表生父和繼母的資深大律師蔡維邦提出，原審法官黃崇厚引導陪審團時，沒有逐一探討女童Z受虐待的情節，如何導致Z的死亡，亦沒有考慮生父和繼母分別須負上的責任。

律政司一方則指，Z受虐後染上敗血症，且有體重過輕和營養不良的問題，陪審團難以分辨直接導致Z死亡的原因，但生父和繼母承認曾責打Z和X，無法排除兩人施虐的證據。上訴庭聽畢表示，本案涉及一連串的長期虐兒事件，例如生父和繼母以「飛高高」遊戲為名，將Z拋上天花板，又懲罰Z和X捱餓等。上訴庭認為，無法界定單一事件如何導致Z的死亡，故駁回生父和繼母的上訴申請。

代表繼外婆的大律師梁振強表示，繼外婆案發時要外出上班，甚少照顧Z和X的日常生活，質疑原審刑期太長。惟上訴庭認為，繼外婆和小兄妹居於同一屋簷下，應該知道Z和X受虐之事，駁回繼外婆的上訴申請。