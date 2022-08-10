男學生油塘被搜出生果刀認藏武器　官指無疑用作示威判入勞教中心 (13:46)

民陣發起的2019年8月31日遊行遭警方反對，當日仍有大批市民自發上街，案發時16歲的中四男學生，被指在油塘邨被搜出生果刀及噴漆，他早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官劉淑嫻今（10日）在東區裁判法院判刑指，被告身上的生果刀無疑用作示威，更有機會傷人，惟考慮被告在參與非法集結前已被截停，且在第一時間認罪，接納報告建議，判他入勞教中心。
被告王樂堯（現年19歲），他原被控的另一項管有物品意圖損壞財產罪早前獲撤銷。
辯方進一步求情指，被告今年就讀中五，他在音樂藝術方面有天賦，屢獲佳績，更計劃來年畢業後，赴荷蘭修讀文化藝術課程，他獲學科老師寫信力陳有天分。此外，其家人在求情信中指，被告兒時曾患輕微過度活躍症，因不想加重家庭負擔，不願接受專科治療，其情況現已改善。
辯方指，被告過去一直奉公守法，今次因一時衝動而犯案，他承諾日後不會重犯，報告亦指他有悔意，建議判入勞教中心。
案情指，2019年警方與其家人成為「私了」對象，警署及紀律部隊宿舍均受不同程度的破壞，警員的人身安全受到威脅。案發當日，有人在網上號召到各區示威，清晨5時許，警方在油塘紀律部隊宿舍外巡邏，被告及同行兩人形跡可疑。被告最終在油塘邨被截停，警方在其背囊搜出噴漆，以及一把20厘米長、刀刃長8厘米的生果刀。