認盜梁振英子帳戶訂逾3000元飛機餐及寄艙服務　前香港快運外判地勤獲判80小時社服令 (11:23)

認罪的首被告黎紹泓（24歲）報稱便利店兼職職員，曾受聘於香港快運的地勤服務代理商；控罪指，他於或約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毁或損壞屬於香港快運航空的電腦。

辯方求情指，感化及社服令報告正面，顯示被告後悔因一個「以為好搞笑嘅惡作劇」而犯案，被告患乳癌的母親則形容兒子「率直、單純」。感化官考慮被告需照顧母親，建議判12個月感化令，免卻他花時間作社會服務。

王官隨即表示，「每個人都有其他嘢做」，認為辯方建議判感化的理由不充分，而法庭須考慮判刑對社會釋出的信息。辯方則回應被告樂意遵守社服令。

王官判刑時明言案件性質嚴重，可以判監。又強調感化官考慮的因素與法庭不同，只有參考作用，判刑須反映案情的嚴重性，故判罰80小時社服令。

同案次被告郭尚文（22歲）則被控不誠實地獲益而取用電腦及意圖妨礙司法公正兩罪，他將於8月24日再訊。