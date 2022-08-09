理大外衝突9男否認暴動　控方指各人有組織地逃跑屬參與暴動 (18:40)

否認控罪的9人為技術員黃權龍（案發時22歲，下同）、學生高晞朗（17歲）、運輸工林子浩（30歲）、數碼媒體工作者李沛翹（25歲）、學生馬奕熙（19歲）、侍應彭大展（25歲）、電腦技工宋博通（20歲）、學生鄧永明（22歲）和檢查員董浩霖（23歲）。

控方開案陳辭指出，同月11日起有示威者進佔理大，校園一帶發生暴動，控方引述網上連登討論區以「尖沙嘴突然多人，佐敦突然多人」為題等帖文，以及通訊程式Telegram群組信息，指稱有人號召於案發的18日前往彌敦道組成「戰線」，以「營救」理大內示威者。

當晚10時許，有黑衣蒙面示威者列陣堵路，與警方對峙期間，照雷射光和投擲汽油彈，令彌敦道行車線火光熊熊。至約11時，警方展開圍捕截獲213人，當中9名被告被押解至臨時羈留區及被拘捕。

多名被告當時身穿黑色衫褲，黃權龍佩備黑色手袖，宋博通攜有黑色外科口罩和藍色縮骨遮，鄧永明管有一個望遠鏡，而董浩霖被搜出黑色口罩和黑色面巾。控方指，事前幾天已發生眾所周知的理大事件，當局發出強烈警告，被告沒有理由到場，亦非圍觀者，他們逃跑有方向和組織性，企圖拯救其他示威者，故眾被告參與上述暴動。