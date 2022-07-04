新冠疫情｜本港增4045宗新冠陽性個案　本地個案佔3783宗 (16:56)

其中一名87歲女病人，沒有接種疫苗，本身有血壓高、心臟衰竭、心瓣倒流。7月初因心口疼痛入院，7月中檢測呈陽性，獲院方處方新冠口服藥，其後因心臟問題導致器官衰竭，昨日離世。醫管局提醒，如家中有長者，一單快測呈陽性，須到平台申報，又呼籲同住者如發現長者有輕微病徵，例如咳嗽、聲沙等情況，已有機會確診，須盡快求醫。

青山醫院的成人精神科女病房一名護士，在8月4日在定期檢測中發現確診，院方經追蹤調查後，發現再多2名病人確診，病房累計有3名病人和1名員工確診，目前全部情況穩定。同房有10名病人被列為密切接觸者，正在隔離檢疫，目前病房已停止接收新症。

學校新增401宗呈報陽性個案，涉及280間學校，有8間學校個別級別須停課一周，其中昨午已有3名學生確診並已停課的嗇色園主辦可立小學6D班，多1名學生確診；聖公會慈光堂聖匠幼稚園「高順」班有2名學生及2名教師確診；聖方濟愛德小學3C班、東涌天主教學校4A班、大埔舊墟公立學校（寶湖道）5B班、激活幼稚園4D班，均有3名學生確診；國際英文幼稚園（羅福道）「Lower C」PN班、才俊學校P5班，均有2名學生確診。