蔡展鵬曾光顧按摩院4人受審　臥底警供辭與記事冊有出入認不理想 (16:18)

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、無業越南籍元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業胡炳雄（61歲）。案發日子為2020年10月至2021年3月，單位為莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室。

偵緝警員郭建燊憶述於2021年3月19日的第三次行動，他進入房間後，致電在譚臣道待命的同袍。及後為他按摩的女子Julia問「500定600？」，又解釋「500蚊打飛機，600蚊我除衫幫你打飛機，我淨係做呢兩樣」，郭回應「500得啦」。

郭稱，不久聽到接待區有雜聲，有人敲門稱「警察開門」，Julia神色慌張，着他「快啲着返衫」。開門後郭向同袍講述事件經過，行至接待區，見到Suki即李亦晴、Sasa即元秋香，他向同袍指出二人，兩人當場被捕。

代表首兩名被告的資深大狀李頌然盤問指，郭的證人供辭及記事冊中有出入，郭表示「記錄唔理想」，另有兩日的記錄有遺漏，進一步盤問下，他承認記錄不夠仔細，部分內容寫錯。

辯方再指，郭的記錄並非真相，他在前年10月及11月根本不曾到涉案按摩院調查，郭再否認。審訊午續。