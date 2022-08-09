八旬保安涉三度非禮孫女　稱祖母得悉後反斥「就算做過都唔可以講出去」 (14:55)

報稱退休的被告代號T.S.H.（80歲）操閩南語，受害女童X的父母居於內地，她由祖父，即被告，及祖母照顧，三人與X的叔嬸和堂姊弟同住。

控方開案陳辭指出，首次事發於2013年1月29日至3月15日間，X年僅4歲，被告趁妻子晨運時，伸手進X的衣服摸胸部和私處，弄醒當時睡覺的X。被告表示「畀爺爺摸下，爺爺錫你先摸」，又訛稱曾對X的堂姊這樣做。

在2018年3月1日至7月18日間，就讀小四、約9歲的X在房內做功課時，被告着X坐在他的大腿，以及與她舌吻，X感到噁心後逃離，被告以粗言罵X，稱以後不會對她好。同年7月1日至7月18日，被告再次撫摸X胸部和私處。直至2021年，X因和祖母爭執受傷，X與老師和社工傾談時揭發本案，被告被捕後稱無做過。

庭上播放錄影會面，X事後返內地探親時將事件告訴家人。祖母怒斥「爺爺無可能做呢件事，你冤枉佢咋嘛」，她要求X向祖父道歉，否則不准X來港生活，X的父母為了讓女兒繼續居留本港，遂向祖父母跪地認錯。X被祖母罵「唔要面」及「好賤格」，她稱「就算做過都唔可以講出去」，祖母亦包庇祖父偷拍X。