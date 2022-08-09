紅黃碼｜首批「黃碼」檢疫客今起陸續提早退房　「重獲自由」紛稱高興 (17:19)

從英國工作後抵港的Kate在九龍酒店檢疫6天，今日獲得「黃碼」，中午提早一天退房。她指如措施早於上周實施更好，但能提早結束檢疫仍感高興。

Kate表示，今早沒有人通知她可以提早離開，僅從新聞得知可以離開，然後翻查資料後自行申請「黃碼」，並在酒店安排下檢測和提早退房。持有「黃碼」的Kate在餘下一天的醫學監測期內，不能進入食肆等疫苗通行證表列處所，她表示情况可接受，指今明兩天亦可叫外賣，認為困在酒店房間一周並不容易，縮短至3天酒店檢疫有助提高外遊意欲。

從菲律賓抵港的Mercy同樣在九龍酒店檢疫6天後，今午提早一天離開酒店，不過她稱沒有獲得「黃碼」。她表示今晨接到酒店職員電話，提醒她可以提早離開酒店，酒店亦表明將向她退回餘下一天的房租。她又表示，雖然今天不能進入疫苗通行證表列處所，但總比起困在酒店自由。