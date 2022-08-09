菲傭涉被夫婦合謀強姦　作供稱兩度向女戶主求救　對方僅稱「OK啦」 (13:59)

男被告陳暹德（44歲）和女被告黎芷珊（32歲）案發時為夫婦關係，兩人育有一對子女。

事主X供稱，案發晚上11時許，她在被告長女的睡房哄兩名子女入睡後，將一歲半幼子抱回主人房的嬰兒床。其時，兩名被告躺在床上蓋着被，女被告要求X上床跟他們一起睡，X見女被告沒穿衣服，拒絕並回到長女的房間。

女被告隨後僅以毛巾包着身體，半裸進入長女房間，拉着X的手腕，強迫她到主人房，又表示「sir want you, pay money」。X問被告想她做什麼，女被告僅反復說「come come」。X礙於被告是她的僱主，故服從對方。

進入主人房後，全身赤裸的男被告從床上跳起，一手捉着X的手，一手鎖門，X掙扎，但遭男被告抱起拋到床上，她在庭上泣訴，她向女被告求救，但對方僅回應「OK啦」，男被告則說「madam OK」，並強吻X及褪去其衣服，親吻及吸啜她的胸部，又指插及舔她的陰部，當時女被告躺在其右側，X伸手抓對方的左肩求救，但兩名被告僅在笑。