被控未為「612基金」註冊陳日君等6人不認罪　辯方質疑控方未證基金屬社團 (13:48)

「612人道支援基金」的5名基金信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、學者許寶強、歌手何韻詩、大律師吳靄儀、立法會前議員何秀蘭，早前被警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，5人連同基金秘書施城威，被指沒遵循《社團條例》要求為612基金註冊，遭控相關傳票控罪。6人表示不認罪，今（9日）在西九龍裁判法院作審前覆核。辯方稱，控方在承認事實中把基金視為個體，惟辯方不同意說法，認為控方要指出基金屬於社團，以及眾被告為社團幹事的原因。本案排期於9月19日作為期5天的審訊，另預留2日半作結案陳辭。
代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，本案聚焦於控方是否能證明612基金為社團條例的管理社團，以及證明眾被告為社團幹事。控方將傳召12名證人，相信辯方對這些證供的爭議不大。另控方稱，辯方不同意大部分的承認事實，故會盡量與辯方商討，9月初遞交相關文件。
主任裁判官嚴舜儀關注，若證據以中文處理，陳辭時使用英文，裁決時須中英夾雜。辯方資深大律師彭耀鴻則稱，會引用英文的案例，故認為陳辭以英文較為適合，並獲嚴官批准。
辯方續指，本案的癥結是612基金是否為一個社團，惟控方在承認事實把基金視為個體，認為控方最低限度要透露基金屬於社團，以及眾被告是社團幹事的原因，質疑控方的20箱文件是如何指向這些議題；且控方於7月30日才送達文件，故未能在短時間修改有關事實。
辯方表示，控方於9月提交承認事實及開案陳辭，視乎法庭是否需要再作第二次審前覆核。另彭耀鴻透露，審訊時將代表陳日君及何秀蘭，其他被告則由資深大律師何沛謙、李志喜、大律師林國輝等代表。嚴官則稱，除非控辯雙方提交文件後，認為須進一步開庭處理，否則暫毋須安排。