被控未為「612基金」註冊陳日君等6人不認罪　辯方質疑控方未證基金屬社團 (13:48)

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，本案聚焦於控方是否能證明612基金為社團條例的管理社團，以及證明眾被告為社團幹事。控方將傳召12名證人，相信辯方對這些證供的爭議不大。另控方稱，辯方不同意大部分的承認事實，故會盡量與辯方商討，9月初遞交相關文件。

主任裁判官嚴舜儀關注，若證據以中文處理，陳辭時使用英文，裁決時須中英夾雜。辯方資深大律師彭耀鴻則稱，會引用英文的案例，故認為陳辭以英文較為適合，並獲嚴官批准。

辯方續指，本案的癥結是612基金是否為一個社團，惟控方在承認事實把基金視為個體，認為控方最低限度要透露基金屬於社團，以及眾被告是社團幹事的原因，質疑控方的20箱文件是如何指向這些議題；且控方於7月30日才送達文件，故未能在短時間修改有關事實。

辯方表示，控方於9月提交承認事實及開案陳辭，視乎法庭是否需要再作第二次審前覆核。另彭耀鴻透露，審訊時將代表陳日君及何秀蘭，其他被告則由資深大律師何沛謙、李志喜、大律師林國輝等代表。嚴官則稱，除非控辯雙方提交文件後，認為須進一步開庭處理，否則暫毋須安排。