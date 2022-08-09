紅黃碼｜盧寵茂料「3+4」不影響社區感染情况 (12:16)

盧寵茂今（9日）於港台節目表示，疫情反覆不定，市民要明白有很多難料之處，即使不是新冠疫情，將來亦可能有新傳染病出現，或需要其他防疫措施。至於「黃碼」人士在上班上學期間的用膳指引，盧寵茂表示他們須單獨用膳，不應聚餐。對於本身獲豁免使用安心出行的，盧寵茂稱正研究派發紙本認證。

副政府資訊科技總監：過渡期間處所可目測 「紅碼」者闖關即轉交衛生署

副政府資訊科技總監黃志光於同一節目就指，處所要在未來一個星期內，更新驗證二維碼掃瞄器，亦有兩星期過渡期，讓掃瞄二維碼的手機接駁網絡或安裝數據卡。

黃志光又建議，處所負責人可於過渡期間，先以目測分辨紅黃碼人士，強調到訪者要負上最終法律責任。如「紅碼」人士試圖到食肆或處所，處所的驗證二維碼掃瞄器可偵測到，有關資料亦會經政府系統比對，並轉交衛生署跟進。

黃志光又重申，系統不存在泄漏私隱問題，現時疫苗通行證亦會有市民姓名和身分證號碼，但會經系統加密，變成不可辨識的資料，再傳送到雲端作比對以確定是否屬紅黃碼人士。至於確診者及黃碼名單，黃志光指他們入境及確診時，相關資料已提交予衞生署，故不會出現個人資料泄漏問題。