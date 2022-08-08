審批高球場建樓環評 暫未過環諮會關 (22:17)

環評報告指出，32公頃研究範圍分為4個區域中，位於北端的分區1生態價值相對較低，建議只在該處作房屋發展，而該分區的林地及混合林地，則建議實施緩解措施，例如補償約5.1公頃的林地種植等。分區2至3的生態價值被評為中等，分區4被評為中至高，而分區4亦存在受保護物種土沉香、瀕危物種水松（Glyptostrobus pensilis），並有沼澤和沼澤林地。

對於香港高球會曾自行進行的生態調查報告，土木工程拓展署代表表示，該報告與環評在研究範圍內的天然性上沒有大分別，但在找到更多哺乳類動物和稀有品種動物，而計及有關新發現，分區1的生態價值仍維持在低至中等，即維持不變。

分區1因房屋發展，需斬去逾900棵樹，有委員關注政府可否改變樓宇佈局，將其中一幢擬議樓宇與旁邊的公共交通交匯處融合，或放棄「蝴蝶形」設計，或可改善佈局，可減少移除樹木的數目。房署回應指，房署希望地盡其用，盡量用盡6.5倍地積比，按現時規劃需要移除有關樹木，若要保留樹木則需再成研究。環諮會主席黃遠輝表示，若以減少斬樹為由，按過去經驗，城規會會容許放寬樓宇的高度限制。

至於有委員擔心分區1的公營房屋發展，將影響分區2及3的生態價值，環評顧問公司代表表示，分區2至4有生態管理計劃，會主動管理，亦會管理人流。