前全國政協許智銘與裝修工人 涉襲外籍男子罪成候判 (19:52)

兩名被告為裝修工人陳明亮（55歲）及商人許智銘（56歲）。6項控罪發生於2020年3月29日、大嶼山宏貝道大浪灣村地段43號外，事主為一對父子，即Alexander Robert Medd及其子George Thomas Robert Medd。

區院暫委法官許肇強裁決時稱，片段可見首被告陳明亮拿起石頭襲擊事主，涉案石頭十分尖銳，毫無疑問其目的是要傷害事主，惡意造成嚴重傷害，直指被告是使用過度武力；且陳明亮在警誡下承認曾拉開事主，所以裁定他有意圖而傷人及普通襲擊罪成。

至於許智銘試圖搶走事主的手機，該手機跌地後遭損毁，事主亦被推倒在地，其手臂及膝蓋受傷。許官指出，許智銘在警誡下承認不滿事主拍攝，將事主推倒在地，可見許欲搶走業主的手機是有意圖，故裁定他普通襲擊、刑事損壞兩罪罪成。

另襲擊致造成身體傷害及針對事主兒子的一項普通襲擊罪，許官認為事主及其兒子的證供有不同之處，在疑點利益歸於被告下，裁定兩罪罪脫。