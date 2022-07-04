涉指揮約200人赴三合會喪禮　37歲男子入獄10個月　 (19:20)

辯方求情時稱，被告張允耀（37歲）與前妻育有一名7歲兒子，他已和不法分子斷絕來往，身兼兩職的他於疫情期間派米捐錢。張在求情信中向家人致歉，表示計劃與未婚妻結婚，張的未婚妻及父親亦為他撰寫求情信，稱他不是大奸大惡的人。惟他曾被判處社會服務令，報告不建議就本案判社會服務令，辯方冀法庭緩刑。

郭官判刑時指出，案發2016年12月16日拜祭前，張允耀曾訓示同案被告，又指揮約200名聚集人士入靈堂拜祭，故張他必然知道該次拜祭是和勝和的三合會社團活動，他擔當屬於「長官」的指揮角色，利用喪禮掩護，展現堂口實力和增加社團凝聚力，必須判處監禁以示阻嚇。

至於同案被告、綽號「寸哥」的張仲榮（48歲），辯方稱昨日才收到指示代表張仲榮，郭官應其要求押後至10月5日聽取張的求情，張須要繼續還押懲教看管。