9名前民主派立法會議員涉違立會特權法　區諾軒簽保守行為　范國威、郭家麒、胡志偉、黃碧雲部分控罪獲撤 (19:17)

6宗案件分別如下：

1/ 2018年立法會審議高鐵一地兩檢、林卓廷及尹兆堅在會議室抗議後被逐，事後兩名保安報稱受傷。兩人被控一項阻礙立法會人員執行職務，尹另被控一項普通襲擊罪。兩人認罪，於本年12月13日處理。

2/ 2019年立法會審議修訂《逃犯條例》，范國威、朱凱廸、林卓廷、郭家麒、區諾軒、梁耀忠及陳志全7人被控分別被控合共5項襲擊、妨礙或騷擾在會議範圍內的議員罪，其中梁耀忠早前已認罪，判囚2周。

區諾軒獲准簽保守行為處理；另控方申請撤銷范國威、郭家麒的控罪。林卓廷及陳志全不認罪，排期於2023年3月20日至24日審訊，本年12月2日作審前覆核；朱凱廸認罪，並於審訊第一日一併處理。

3/ 2020年10月16日立法會環境事務委員會，黃碧雲、尹兆堅涉多投張選票，被控一項藐視罪。尹兆堅認罪，押後至12月13日處理；控方另撤銷黃碧雲的控罪。

4/ 2020年10月15日立法會發展事務委員會正、副主席選舉期間，黃碧雲涉「搶咪」說話等，被控一項藐視罪。黃認罪，押後至12月13日處理。

5/ 2020年李慧琼舉行立法會內會特別會議，尹兆堅、黃碧雲、張超雄、胡志偉，及朱凱廸、郭永健、陳志全被控藐視等罪，郭永健及張超雄早前承認控罪，分別被判囚14日及3星期。

控方今申請撤銷胡志偉的控罪，另將撤銷朱凱廸的控罪，於2023年3月20日處理；尹兆堅、黃碧雲將認罪，押後至12月13日處理；陳志全則不認罪，排期於2023年1月10日至16日審訊，本年12月5日作審前覆核。

6/ 2020年國歌法在立法會三讀時，朱凱廸及陳志全涉嫌潑臭水，被控各一項藐視及施用有害物品罪。控方將撤銷朱凱廸的控罪，2023年3月20日處理；陳志全則不認罪，排期於2023年5月8日至12日審訊，同年2月22日作審前覆核。