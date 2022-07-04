男子自稱黑幫案重審罪名成立　官稱警雖被批證供不可信　惟不代表以後不講真話 (19:13)

案情指綽號「太子」的被告岑國熙（33歲），2018年9月13日在荃灣一間向酒吧內向綽號「炸彈」的男子自稱是「勝和」成員，並召集人馬到場「吹雞」，其後酒吧更有7至8人聚集。參與反黑行動「巍峨」的臥底警員聽到兩人對話內容，被告兩月後被警方拘捕。

水官引述臥底警供詞，當日警員與號稱「炸彈」的男子在酒吧玩樂，對方介紹被告給他認識。被告更坐在在警員對面，僅有一隻手的距離，加上桌面上有枱燈，警員有35分鐘時間近距離觀察被告，並有足夠燈光看清被告容貌。

對於被告認為酒吧環境漆黑，只認得警員聲音，水官認為此情况或會導致客人不便，不明白為何「酒吧要黑到咁」，故明確感覺被告說謊。水官又指，如在漆黑環境須近距離才能看見別人樣貌，難以理解被告如何得知酒吧有常客。

至於辯方曾質疑記事冊提及，有人邀請警員出席「江湖大佬」酒局，水官稱「大佬」為普通用詞，沒有黑社會意味。另就警員曾被其他裁判官批評供詞不可信，水官認為每宗案件情況各有不同，不能將個人主觀用於全部案件。