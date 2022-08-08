涉接待蔡展鵬按摩店4人否認經營賣淫場所　作供警稱曾受兩女被告接待 (18:25)

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、無業越南籍元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業胡炳雄（61歲）。據了解，蔡展鵬不在控方證人列表上，但辯方有意傳召他作供。涉案單位位於灣仔莊士敦道191號至193號勝意大樓1樓A室。元、張各被控1項管理賣淫場所，元及李同被控1項管理賣淫場所及1項管理沒有有效牌照的按摩院罪，胡再被控在上址經營賣淫場所，以及經營沒有有效牌照的按摩院。

偵緝警員16197郭建燊供稱，他過往曾協助打撃區內「黃賭毒」，有喬裝經驗。2019年起駐守港島總區特別職務隊。前年10月28日下午1時，他應上級指示，喬裝成顧客前往涉案按摩院，調查有否色情活動。

郭憶起，當時由一名叫Sasa的女子接待，原本預約了Suki，Sasa稱Suki未有時間，安排Jessica為他服務。郭被帶入房後，按指示沐浴及赤裸躺在床上，Jessica問「想玩咩？」，又指「呢度500蚊打飛機，600蚊除衫打飛機…」，他回應「500得啦」。未幾，郭又稱，晚上要與伴侶發生性行為「都係留返下次先玩」，付款500元後離開。

郭在11月以「睇新女」為由再到按摩院，當日由Anna接待及安排按摩師。最後一次行動於今年3月19日，郭在翌月的認人手續中，認出Suki為李亦晴、Sasa為元秋香、Anna為張明芳。