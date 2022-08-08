大批工人大埔堵路向大判追討欠薪　據悉總承辦商已邀勞工處介入 (18:20)

警方指今早（8日）10時45分接獲保安報案，指露輝路一地盤有大約50至60名的建築工人拉起橫額追討薪金。警方派員到場了解，並將案件列作「求警協助」處理，事件中無人受傷。

根據網上圖片及片段所見，多名工人到「林海山城」對開位置追討欠薪。工人在馬路上舉起白底紅字的橫額，內容寫有「有汗出，冇糧出，屋企冇飯開」、「希慎還我血汗錢」等字句。部分工人在屋苑內的出入口放置塑膠圍欄，「一字排開」堵路。

至下午3時許有女工撐起雨傘，攜椅在馬路上並排而坐，等待談判結果。在上址任職數年的清潔工人李小姐表示，大判拖欠逾百人的薪金連續3個月，她亦有逾3萬元有待追討，指公司一向準時出糧，惟自過年後就不斷拖欠，「拖3個月就出1個月俾你」。她透露曾向勞工處尋求協助，處方承諾向他們發放兩個月薪金，「我地咁辛苦喺到做，37度係天台洗鏹水」，感到不合理。

另外，石材供應商陳小姐表示，新盤的停車場、地台所用的石由公司提供，均來自意大利。她表示大判一直拖欠，至現在仍有300萬元人民幣貨款仍未收回，「點會砌完上去，驗收埋都唔俾錢」。

據了解，林海山城由希慎興業及香港興業合作發展。發展商指他們照合約條款，定時向總承建商支付相關款項。總承建商與旗下分判商的糾紛，以致分判商所聘的工友未獲支薪，發展商對此深表遺憾。發展商已責成總承建商儘快按其與分判商的合約解決事件。據悉，總承辦商亦已邀請勞工處介入斡旋，確保工友能適時領取薪金。