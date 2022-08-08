10人涉理大外衝突　18歲女學生認暴動　 (17:50)

10名被告為技術員黃權龍（案發時22歲，下同）、學生高晞朗（17歲）、女學生林君悅（16歲）、運輸工林子浩（30歲）、數碼媒體工作者李沛翹（25歲）、學生馬奕熙（19歲）、侍應彭大展（25歲）、電腦技工宋博通（20歲）、學生鄧永明（22歲）和檢查員董浩霖（23歲），他們被控於或約於同年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。

被告林君悅承認的案情指出，同月11日有示威者發起三罷並進佔理大，網上連登討論區及通訊程式Telegram有人發起於18日組成「戰線」，以「營救」理大。當晚有主要穿黑衣的示威者在彌敦道堵路及與警方對峙，他們向警方照雷射光，並投擲約200枚汽油彈，致路面多處着火。

警方發射催淚彈驅散後，於當晚11時許圍捕截獲林君悅等213人。林君悅被捕時身穿黑色衫褲，攜有防毒面具及護目鏡。控方稱，有4名警員在行動中分別因地上汽油彈的滑倒受傷及遭玻璃碎片割傷；另有地鐵站和燈柱遭受破壞，維修費為約11萬元。案件明續。