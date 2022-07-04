夫婦被控強姦及助姦菲傭　案情指被告妻動怒逼菲傭就範稱「sir like you」 (17:10)

男被告陳暹德（案發時44歲，下同）被控於或於2018年1月21日，在元朗洪福邨一個單位，干犯各一項企圖強姦罪及強姦罪；女被告黎芷珊（32歲）則被控於同日同地，干犯協助和教唆強姦罪，及猥褻侵犯罪。

控方開案陳辭指出，兩名被告為夫婦，育有一子一女。事主X在2017年11月18日首次來港，由女被告聘用為家庭傭工，在案發單位與被告一家同住。

案發晚11時許，家中幼子在主人房入睡，兩名被告則蓋着被躺在床上，男被告要求X躺到兩人中間，她見兩人全身赤裸，故拒絕並離開。女被告到X的房間，在其耳邊輕聲說：「先生喜歡你（sir like you）。」要求她到主人房，X起初拒絕，但因女被告動怒而屈從。

進入主人房後，男被告抱X到床上並褪去其衣服，X掙扎及求救，不獲理會。男被告續摸X的胸部，並指插及親吻其私處。女被告則掃了X的右胸一下。

男被告嘗試以未勃起的陰莖插入X的陰道不果，女被告遂替男被告口交，協助他勃起。男被告隨後強行與X無套性交並在其陰道射精，其間X大聲求救。X事後發現私處有精液及血絲。

男被告迫X收下150元，要求她不要告訴他人。X則向朋友傾訴事件，翌晨由朋友陪同報警，同日驗傷發現陰部有脗合男被告DNA的精液，後陰唇系帶則有新近擦傷痕跡，法醫估計傷痕是在驗傷前一天，由陰道性交或撫摸陰部造成。