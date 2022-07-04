新冠疫情｜本港增4040宗新冠陽性個案　包括3807宗本地個案 (16:51)

至於懷疑Omicron BA.4或BA.5個案則佔整體個案12.7%，已超越Omicron BA.2.12.1的6.3%，其餘大部分屬Omicron BA2.2個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，不排除Omicron BA.5會成為主流病毒，暫時無建議購買BA.1疫苗。另外，早前有專家指BA.2對BA.4有一定交叉保護力，張竹君解釋，當局亦未有實戰經驗，需要繼續觀察，認為減低傳染性的說法仍屬未知之數。

醫管局今（8日）公布，明愛醫院行政總監屈銘伸確診，他在上周四（4日）最後一日上班，上班時有佩戴口罩，沒有接觸過病人，亦沒有外遊記錄。相關的員工有安排檢測，暫時全部陰性。

學校今增692宗呈報陽性個案，涉及402間學校，其中慈幼學校現校巴群組，4號校巴有4名學生確診，確診學生同時會乘搭3號校巴，當中2名確診學生就讀的2A班，另有2名學生確診，3號校巴共52名學生、4號校巴共45名學生、2A班16名學生，均須停課一周。另外有10間學校個別級別亦須停課一周；多11間院舍呈報陽性個案。